حجز إلكتروني وتوعية باللقاح.. إجراءات جديدة بالكنائس للوقاية من "كورونا"

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنائس المصرية المختلفة فرض مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة وباء كورونا، وذلك بعد تزايد الإصابات به في أعقاب الموجة الثالثة له.

وكشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن العدد الذي يتم السماح له بالوجود داخل الكنيسة في وقت واحد، يكون غالبًا نحو 25% من إجمالي سعة الكنائس، بحيث يساعد ذلك على تحقيق التباعد الاجتماع بشكل سليم وكافٍ للحد من من انتشار الوباء.

وأضاف القمص موسى، في تصريحات له، أن عمليات تنظيم الحضور بالكنائس قائمة على التنسيق مع رؤوس العائلات المسيحية، بحيث يكون هناك تناوب في الحضور بشكل يسمح بعدم التزاحم خلال وقت معين، موضحًا أن الكنائس تعتمد أيضًا على نظام الحجز الإلكتروني قبل أن تأتي الأسرة إلى الكنائس.

ولفت المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية إلى أن أكثر من كنيسة على مستوى مصر خصصت موقعًا إلكترونيًّا للحجز من خلاله لزيارة الكنيسة، مشيرًا إلى أن تلك المواقع لا تسمح بالحجز إلا لنسبة الحضور المحددة التي تحقق التباعد الاجتماعي.

وقال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، إنه في سبيل مواجهة هذا الوباء، أقدمت الكنائس على نشر التوعية أولًا بين الناس بهذا المرض وطرق الوقاية منه، ومن بعده أقدمنا على إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار هذا الفيروس، كما جرى بكل مؤسسات الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الأب رفيق جريش، خلال لقائه، مساء أمس الإثنين، عبر ZOOM، مع برنامج مساء dmc، المذاع على شاشة "dmc"، أن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية تجبر الكنيسة زوارها عليها، وتبدأ من أمام باب الكنيسة حيث تخضعهم لكشف درجات الحرارة، ثم التباعد الاجتماعي داخل الكنيسة بالإضافة إلى الكمامة، لافتًا إلى أن أهم ما في الأمر التزام المواطن نفسه بتلك الإجراءات وعدم تهاونه في تطبيقها؛ حفاظًا عليه أولًا، بالإضافة إلى الآخرين

ولفت جريش إلى أن مسؤولي الكنيسة يرجعون ويشددون على تلك الإجراءات باستمرار طوال فترة وجود أي زائر للكنيسة داخلها.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية، أنه بناء على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اجتمعت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، برئاسة د.فريدي البياضي، وعضوية كل من د.ياسر فرح، د.نادر قليني، د.عماد محارب، د.كارولين شفيق، د.أمير نخلة، وبعد متابعة اللجنة من خلال عدة مصادر تبين زيادة في الإصابات وقررت رفع هذه التوصيات بخصوص اللقاح للكنائس الإنجيلية كما هو موضح:

الاستمرار في تشجيع الناس على الحصول على اللقاح، وتطبيق بعض الإجراءات التي قد تساعد في ذلك؛ منها:

أولًا: قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس في التسجيل لتلقي اللقاح.

ثانيًا: إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح.

ثالثًا: تقوم الكنائس بتخصيص 30- 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.