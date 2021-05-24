حدث في 8 ساعات| إجراءات جديدة قبل السفر للسعودية.. وحقيقة سلالات كورونا الجديدة في مصر
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لموقف مشروعات وزارتي الكهرباء، والبترول، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي
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