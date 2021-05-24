"رياضة النواب" توصي بزيادة موازنة "الشباب".. ورئيس اللجنة: لاتقل أهمية عن الصحة والتعليم

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط، بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و700 مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، ما سيؤثر على المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الوزارة ليست أقل في الأهمية من وزارتي التربية والتعليم والصحة، فدورها مهم جدًا في بناء الإنسان المصري، مشددًا على مسئولي وزارة التخطيط الذين حضروا الاجتماع ضروة إظهار رد فعل قوي من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها.

وتابع: "ضعف موزانة وزارة الشباب يتسبب في مشكلات كبيرة للنواب خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات في مراكز الشباب وعندما يضغطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة".

ودعا رئيس لجنة الشباب، مسئولي وزارة الشباب والرياضة لاجتماع خلال الفترة المقبلة للتعرف على النشاطات التي تقوم بها شركة المدن ومعرفة الجدوى الاقتصادية من قيام الوزارة بإنشاء عدد من الأندية الرياضية تحت مسمى "النادي".

وفي نهاية الاجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولي الخطة والموزانة بوزارة المالية لعدم الالتزام بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب.

