مؤتمر صحفي السبت.. الشركة المتحدة تنفي ما يثار من شائعات وتتخذ إجراءات القانونية
كتب- مينا غالي:
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقدها مؤتمرا صحفيا السبت المقبل، الموافق 29 مايو الجارى، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.
ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.
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