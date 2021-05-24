قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة اليوم لمدة 12 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: (شارع فيصل ومتفرعاته- شارع الهرم ومتفرعاته- كفر طهرمس- الطالبية- حسن محمد- الكوم الاخضر بحري وقبلي- حي بولاق الدكرور- المنشية- غطاطي- عزبة جبريل- كوم بكار- منطقة مشعل)، وذلك من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين الموافق 24/5/2021 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول 4 متر خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسي، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.