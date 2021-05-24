جبالي يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون الوقف الخيري

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، لمناقشة قانون الوقف الخيري ومناقشة 32 طلب إحاطة.

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1.العضو/ علي بدر، بشأن استكمال رصف طريق قرية منشأة كساب بقرية قلة بطول (2) كم مركز أهناسيا – محافظة بني سويف.

2. العضو/ إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتى تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.

3. السيدين العضوين/ زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري بمكتب بريد تيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

4.العضو/ أحمد أبو حتة، بشأن إنشاء مبني على مساحة (500) متر تابعة لوزارة العدل بجوار البنك الأهلي شارع النزهة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

5.العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء محكمة وشهر عقاري بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

6.العضو/ نادر الخبيري، بشأن إعادة رصف طريق مصر/ أسيوط الزراعي من المنيب إلى مدينة الواسطي.

7.العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن رصف طريق الشركة الرابط بين محافظتي الشرقية والدقهلية.

8. العضو/ محمد محمود عبد القوي، بشأن رصف طريق 3 كم من كوبري الخواجات التابع لقرية الصالحية مركز الفيوم حتى طريق أسيوط الغربي.

9.العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل مستشفى علوان بمركز ومدينة أسيوط إلى مستشفى مركزي (ب) – محافظة أسيوط.

10.العضو / إبراهيم أبو شعيرة، بشأن سرعة نقل محرقة النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الشيخ زويد بمدينة الشيخ زويد إلى خارج الحيز السكني – محافظة شمال سيناء.

11. العضو / أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مستشفى مركزي – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

12. العضو / أحمد عبد السلام قورة، بشأن إعادة تشغيل مستشفى دار السلام المركزي – محافظة سوهاج.

13. العضو / سليمان وهدان، بشأن إنشاء مستشفى مركزي أو مستشفى عام في مركز صان الحجر – محافظة الشرقية.

14.العضو / رفعت ضاوي، بشأن إعادة فتح مستشفى مطر طارس المتميز بمحافظة الفيوم.

15.العضو/ إيناس عبد الحليم، بشأن تعاقد وزارة الصحة مع مراكز العلاج الإشعاعي الخاصة لتوفير أجهزة العلاج الإشعاعي للسرطان بمراكز الأورام بأسعار مناسبة.

16. العضو / حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن إنشاء محطة تنقية ومعالجة لمياه الشرب بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.

17. العضو / عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطتي رفع صرف صحي (الوبورات – منشية البكرى) بحى ثان المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

18. العضو / إيهاب عبد العظيم، بشأن رفع كفاءة الطاقة الانتاجية لمحطة مياه جزيرة شارونة مركز مغاغة – محافظة المنيا.

19. العضو / أحمد عبد السلام قورة، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى (البلابيشى، وأولاد سالم، والخيام، وقرى العرب الشرقية، من النفق حتى الخزان) - مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

20.العضو / فايزة صالح، بشأن عمل محطتي معالجة صرف صحي بناحية (قرية محلة فرنوى – مركز شبراخيت، ناحية قرى غرب مدينة إيتاى البارود) وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية الهوانم مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

21. العضو / تامر عبد القادر، بشأن تخصيص شريحة للشباب الغير قادرين على توفير سعر وحدات الإسكان الاجتماعي.

22.العضو/ رزق جالى نصر الله، بشأن إنشاء كوبري سيارات علوي بمدخل مركز الضبعة طريق إسكندرية / مطروح.

23. العضو/ عبد الله أحمد عبدالله، بشأن عمل نزلة من على الطريق الدائري أمام قرية أبو سنه اتجاه مصرف اسكندر – محافظة القليوبية.

24. العضو/ أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن إنشاء نفق يخدم جميع قرى الوحدة المحلية ببلتان، وإكياد دجوى، والعمار الكبرى – محافظة القليوبية.

25. العضو/ مجاهد نصار، بشأن تطوير محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

26. العضو/ درويش مرعي، بشأن مد خط النقل العام من مدينة قليوب إلى مدينة السادس من أكتوبر، يبدأ من مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

27. العضو/ محمد إسماعيل، بشأن إنشاء كوبري مجهز بسلم كهربائي لعبور المشاة على مزلقان محطة قطار أبيس – محافظة الإسكندرية.

28.العضو/ لطفى شحاته، بشأن إعادة تطوير رصيف سكة حديد بقرية شيبة – محافظة الشرقية.

29. العضو/ رقية عبد العزيز، بشأن تفعيل الوحدة الطبية لمرضى التصلب المتعدد بمستشفى سوهاج الجامعي.

30.العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة تمريض للبنين في قرية السلام – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

31.العضو/ درويش مرعي، بشأن دعم مستشفى حميات مدينة قليوب – محافظة القليوبية بوحدة أكسجين مركزي متكامل.

32. العضو/ خالد عبد الوهاب محمدين، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة فرشوط – محافظة قنا على مساحة 20 ألف متر ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

رابعًا: استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة. ‫