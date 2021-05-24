توجيهات السيسي بتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة على رأس اهتمامات الصحف

القاهرة(أ ش أ):

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع عوامل النجاح للمشروع القومي العملاق لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة (حياة كريمة) اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما سلطت الصحف الضوء على التوجيهات الرئاسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى الشأن المحلي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية والمسئولين عن مبادرة (حياة كريمة).. حيث وجه الرئيس بتوحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف، حيث أكد أن الرئيس السيسي اطلع على عرض متكامل لجميع محاور المشروع، الذي يعد الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستفيدين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين من خلال التدخل العاجل لتحسين كل نواحي الحياة وجودتها في 4584 قرية وتوابعها يقطنها 58% من سكان مصر بتكلفة 700 مليار جنيه.

وفي شأن رئاسي آخر، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم الأشقاء الفلسطينيين.. قافلة (تحيا مصر) الإنسانية تصل ميناء رفح وتستعد للعبور إلى غزة" أن قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية وصلت محطتها الأخيرة في ميناء رفح البري؛ استعدادا للعبور إلى قطاع غزة، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفي الشأن الحكومي، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "النواب يقر علاوة 250 جنيها للعاملين بالدولة" أن مجلس النواب وافق نهائيا عل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن العلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها، وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية، موضحا أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة مع راتب يوليو القادم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل الزيادات الجديدة.

وفي الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "وزير التنمية المحلية يلتقي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أكد - خلال استقباله رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية - أن ملف مكافحة الفساد يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن جميع المسئولين لا يدخرون جهدا في مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية، مشددا على أهمية دور المؤسسات الصحفية في زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعي الصحيح وغرس الانتماء لدى المواطنين خاصة في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية.

وفي شأن آخر، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "اختيار الخطوط بدقة وعناية.. والاستثمارات 225 مليار جنيه.. شبكة القطارات الكهربائية تصل لكل مكان وتخدم جمع المواطنين" أن وزارة النقل أكدت الأولوية التي توفرها الدولة لتطوير وتحديث السكك الحديدية بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه للبنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط خاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العاملين.

وفي الشأن الصحي، نشرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "لا إصابات بـ "الفطر الأسود" في مصر" تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أنه لم يتم رصد أو ظهور أي حالات إصابة بـ "الفطر الأسود" في مصر، سواء بين مرضي فيروس كورونا المستجد أو من تعافوا منه.

من جهتها، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "المحافظات تواصل مواجهة مخالفي الإجراءات الاحترازية" أن الأجهزة المحلية بالمحافظات تواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإغلاق المطاعم في الساعة التاسعة مساء، فضلا عن منع تنظيم الأفراح وسرادقات العزاء.

من ناحيتها، وتحت عنوان "الصحة: إنتاج 40 مليون جرعة من (سينوفاك) الصيني العام الحالي"، نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن وزارة الصحة أنه سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) خلال العام الحالي من خلال مصانع فاكسيرا، وسيتم إنتاج أول دفعة وتمثل مليوني جرعة خلال شهر من الآن بعد تسلم المادة الخام التي تم الحصول عليها، مشيرة إلى أن هناك إقبالا على تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز مع وجود زيادة في تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا.