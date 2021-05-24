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وزير السياحة يبحث مع سفير اليونان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

12:00 م الإثنين 24 مايو 2021
وزير السياحة يبحث مع سفير اليونان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، سفير دولة اليونان بالقاهرة السيد نيكولاوس جاريلينس (Nikolaos GARILIDIS)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في ظل بدء دولة اليونان للفتح السياحي التدريجي بها.

كما بحث وزير السياحة والآثار والسفير اليوناني بالقاهرة إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي وعمل بعثات آثرية مشتركة، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص إعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين ولا سيما في مجال سياحة الكروز.

خالد العناني وزارة السياحة والآثار اليونان نيكولاوس جاريلينس

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