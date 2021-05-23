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البر الرئيسي الصيني يسجل 19 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

08:36 ص الأحد 23 مايو 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 19 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن إحدى الحالات الجديدة محلية، بينما البقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90973 حالة، بينهم 315 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86022 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 24 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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وفيات اليوم

870

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251539

إجمالي الإصابات

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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