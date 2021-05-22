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حدث في 8 ساعات| احذروا أعراضا جديدة لكورونا.. وحقيقة وجود الفطر الأسود في مصر

07:06 م السبت 22 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| احذروا أعراضا جديدة لكورونا.. وحقيقة وجود الفطر الأسود في مصر

حدث في 8 ساعات

سيارات نقل تحمل مساعدات لقطاع غزة في طريقها إلى معبر رفح

واصلت السلطات المصرية اليوم السبت، افتتاح معبر رفح البري "استثنائيًا"؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.
للتفاصيل..

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