حدث في 8 ساعات| احذروا أعراضا جديدة لكورونا.. وحقيقة وجود الفطر الأسود في مصر

واصلت السلطات المصرية اليوم السبت، افتتاح معبر رفح البري "استثنائيًا"؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

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