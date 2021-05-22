حجر منزلي ومسحة كورونا.. اشتراطات جديدة للسفر إلى إيطاليا

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، عن بدء تطبيق عدة شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا، وذلك بناء على تحديث الاشتراطات الصحية الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية بشأن تعليمات الدخول إلى إيطاليا، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة للمسافرين إلى إيطاليا ما يلي:

1- ضرورة تقديم وثيقة PCR سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

2- استمرار تطبيق الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ الدخول إلى إيطاليا.

3- ضرورة إجراء الاختبار الجزئي (Antigenico) بعد انتهاء فترة الحجر.

4- اعتباراَ من 24 مايو الجاري، سيكون إلزاميا على كل العائدين إلى إيطاليا ملء نموذج والخاص بتحديد موقع الركاب رقميا.

الفئات المسموح لها بالسفر

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن السفر إلى إيطاليا مفتوح لعدة فئات وهم:

1- مواطنو إيطاليا.

2- مواطنو الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأفراد أسرهم.

3- أصحاب الإقامات طويلة المدى و أفراد أسرهم طبقا للمادة (2400/38 / CE).

- من له علاقة ثابتة ومستقرة بمواطنين إيطاليين/ ومواطنين الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأصحاب الإقامة طويلة المدى الذين يجب أن يصلوا إلى محل إقامة أو منزل الشريك في إيطاليا.

استثناءات الدخول

أضافت المصادر أنه بالنسبة للذين لا يندرجون تحت الفئات المذكورة، يسمح لهم بالدخول في حالة توافر أسباب احتياجات العمل أو الدراسة أو أسباب صحية، والضرورة القصوى والعودة إلى منزلهم أو محل إقامتهم، وأن الأطفال أقل من 6 سنوات معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR قبل السفر، على أن يتم العمل بتلك التعليمات حت 30 يوليو المقبل .​