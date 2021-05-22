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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

03:00 ص السبت 22 مايو 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، اسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس آبابا، عنتيبي) و16 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المطارات المصرية

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