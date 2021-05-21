Masrawy logo white

وزير النقل لـ"مصراوي": تعليمات مهمة لقائدي القطارات تفاديًا للحوادث

08:38 م الجمعة 21 مايو 2021
وزير النقل لـ"مصراوي": تعليمات مهمة لقائدي القطارات تفاديًا للحوادث

وزير النقل كامل الوزير

كتب– أسامة علي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه أصدر تنبيهات مهمة لقيادات هيئة السكة الحديد، وقائدي القطارات، لتفادي وقوع حوادث خلال رحلات السفر.

وأضاف وزير النقل لـ"مصراوي"، أنه وجّه بإلزام قائدي القطارات بمتابعة النشرات الجوية لمتابعة درجات الحرارة، لتحديد سرعة القطارات، وتخفيض السرعات خلال ارتفاع درجات الحرارة، نظرًا لتأثر قضبان السكة الحديد بحرارة الجو، مؤكدًا أنه وجّه بتعميم منشور يومي على قائدي القطارات بحالة الطقس.

وأوضح الوزير، أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر على سلامة القضبان، وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة، لضمان سلامة مسير القطارات.

ولفت وزير النقل إلى أنه وجّه بتهدئة القطارت خلال ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك في المناطق التي بها إصلاحات.

كامل الوزير وزارة النقل هيئة السكة الحديد القطارات

الخبر التالى:

بالصور.. قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا