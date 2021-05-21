وزير النقل لـ"مصراوي": تعليمات مهمة لقائدي القطارات تفاديًا للحوادث

كتب– أسامة علي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه أصدر تنبيهات مهمة لقيادات هيئة السكة الحديد، وقائدي القطارات، لتفادي وقوع حوادث خلال رحلات السفر.

وأضاف وزير النقل لـ"مصراوي"، أنه وجّه بإلزام قائدي القطارات بمتابعة النشرات الجوية لمتابعة درجات الحرارة، لتحديد سرعة القطارات، وتخفيض السرعات خلال ارتفاع درجات الحرارة، نظرًا لتأثر قضبان السكة الحديد بحرارة الجو، مؤكدًا أنه وجّه بتعميم منشور يومي على قائدي القطارات بحالة الطقس.

وأوضح الوزير، أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر على سلامة القضبان، وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة، لضمان سلامة مسير القطارات.

ولفت وزير النقل إلى أنه وجّه بتهدئة القطارت خلال ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك في المناطق التي بها إصلاحات.