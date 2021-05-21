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اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد ابو شقة بـ 6 أكتوبر

11:34 ص الجمعة 21 مايو 2021
اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد ابو شقة بـ 6 أكتوبر

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (9) مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما ، وذلك غدًا الجمعة 21/5 /2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا

وزير الأوقاف مختار جمعة محافظ الجيزة أحمد راشد مسجد أبوشقة

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