الأوقاف تفتتح 11 مسجدا اليوم.. وتشدد على الأئمة بالالتزام موضوع خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

جددت وزارة الأوقاف، تحذيرها للأئمة والخطباء للالتزام بموضوع خطبة الجمعة “كفُّ الأذى عن الناس صدقة” والمدة المحددة لها 10 دقائق.

وقالت وزراة الأوقاف، إنه في ظل حرص وزارة الأوقاف على بيوت الله، وبقائها مفتوحة، وحرصها الدقيق على تنفيذ توجيهات لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بشأن الضوابط الإجرائية والاحترازية في مواجهة كورونا.

وأضافت الأوقاف أنها تحرص على نشر خطاب وسطي مستنير، يُراعِي جميع الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها، تنبه وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بالمدة المحددة بعشر دقائق للخطبتين وبموضوع خطبة الجمعة، محذرة وبشدة من مخالفة الموضوع أو تجاوز الوقت، وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة وفي غاية الحسم تجاه أي تجاوز في ذلك.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما،اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانةً وترميمًا.

والمساجد، وفق ما أعلنت الوزارة تبدأ من مديرية أوقاف الجيزة وهي:

1- أبو شقة، 6 أكتوبر، القطعة رقم 25- مركز خدمة التوسعات الشرقية.



- مديرية أوقاف البحيرة

2-الشيمي، كفر عثمان- شبراخيت.

3- يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة- كفر الدوار.

4- سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري- شبراخيت.

- مديرية أوقاف المنوفية

5- الطرانة غرب- السادات.

6- النور الإسلامي - هيت - مركز منوف.

7- الشهداء، طنبدي، شبين الكوم.

- مديرية أوقاف سوهاج

8- شهيد كربلاء، قرية أبو دومة، مركز طما.

9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

10- الكبير- جعيف- إيتاي البارود.

11- هليل- قرية هليل - دمنهور.