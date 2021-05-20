24 مايو.. تامر أمين يظهر مجددًا على شاشة النهار

كتب- مينا غالي:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة النهار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موعد عودة الإعلامي تامر أمين إلى برنامجه" آخر النهار" على شاشة النهار، الاثنين الموافق 24 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

والجدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، قضت بتاريخ 26 أبريل، ببراءة الإعلامي الموقوف، من اتهامه بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، ورفض الدعوى المدنية.

كان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وقرر مجلس إدارة قناة النهار، في 19 فبراير الماضي، إيقاف الإعلامي تامر أمين وإيداع شهر من راتبه في مؤسسة خيرية على خلفية إهانته لأهل الصعيد.​