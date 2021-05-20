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الصحة تكشف محاور مشروع تطوير الزمالة المصرية

09:18 م الخميس 20 مايو 2021
الصحة تكشف محاور مشروع تطوير الزمالة المصرية

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، يوضح المحاور التي يشملها مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية..

وتابعت الوزارة: المنصة التعليمية الإلكترونية للزمالة المصرية: https://mohp-hcms.ekb.eg

الموقع الإلكتروني للزمالة المصرية: www.egyfellow.com/edit_ph/myedit.aspx

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وزارة الصحة الزمالة المصرية مشروع تطوير الزمالة المصرية

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