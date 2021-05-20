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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 260 رحلة لنقل 27 ألف راكب

08:25 م الخميس 20 مايو 2021
اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 260 رحلة لنقل 27 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، سفر ووصول 27 ألف راكب، على متن 259 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 126 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 آلف راكب، وسفر 133 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي سفر رحلات دولية رحلات جوية

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