وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح وتوريد مليون طن للتموين
كتب- أحمد مسعد:
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان، مضيفًا أنه تم توريد حوالي مليون طن لوزارة التموين.
وأشاد وزير الزراعة في بيان له اليوم الأحد، بجهود المزراعين وقال إن إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة، مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي أصدرتها الوزارة بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.
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