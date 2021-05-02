عمل لا يتوقف.. المقاولون العرب تنشر صور تركيب مظلة محطة عدلي منصور المركزية
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمة لشركة المقاولون العرب عبر موقع فيسبوك، عددا من الصور لتركيب المظلة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية.
وقالت الشركة: "عمل لا يتوقف.. المقاولون العرب تنشر صورا تركيب المظلة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية".
محطة عدلي منصور، تتبع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون– محطة عدلي منصور)، وتم تصميمها على غرار النظام الأوروبي، من حيث البوابات الزجاجية اللامعة، ماكينات الدخول والخروج، تصميمات الأرضيات والأسقف.
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