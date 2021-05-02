التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية فى شم النسيم

11:48 ص الأحد 02 مايو 2021
التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية فى شم النسيم

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الاطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الأجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة) وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التى حدث بها إصابات فى المواسم السابقة، كما أكدت الوزارة على أنه فى حالة حدوث أية إصابات او أية حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا.

وهنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، كما تؤكد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid -19.

وزارة التعليم العالي المستشفيات الجامعية شم النسيم

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