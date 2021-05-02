وكيل "قوى عاملة البرلمان": عمال مصر جنود الوطن المخلصين

04:00 ص الأحد 02 مايو 2021
وكيل "قوى عاملة البرلمان": عمال مصر جنود الوطن المخلصين

النائب أحمد مهنى

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، والذي يحتفل به عمال مصر في الأول من مايو من كل عام، قائلًا: "عمال مصر هم أحد جنود الوطن الساعين للبناء والتنمية".

وقال مهنى، في بيان له، إن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالعمال هو تأكيد لدورهم وجهودهم نحو مسيرة العطاء والتعمير التي تشهدها البلاد، منذ وصول الرئيس السيسي لمقاليد الحكم، مؤكدًا أن الدولة المصرية والرئيس حريص على تعزيز حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، فهو يعي جيدًا كم الصعوبات التي يواجهها عمال وعاملات مصر.

وأكد مهني، أنه لا أحد ينكر دور عمال مصر، فهم يضربون المثل في الإخلاص والوطنية، مشيدًا بجهود عمال مصر ودورهم الوطني العظيم وحثهم على مواصلة جهود البناء، فهم ركيزة محورية في بناء الحضارة المصرية التي تنهض على سواعد عمال مصر، فهم يمثلون سواعد الوطن القوية.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب عيد العمال حزب الحرية المصري

الخبر التالى:

​​برلماني يوجه طلب إحاطة لوزير النقل بسبب تراخي السكة الحديد في أزمة الباعة الجائلين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أكبر وفيات بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا