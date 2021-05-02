وكيل "قوى عاملة البرلمان": عمال مصر جنود الوطن المخلصين

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، والذي يحتفل به عمال مصر في الأول من مايو من كل عام، قائلًا: "عمال مصر هم أحد جنود الوطن الساعين للبناء والتنمية".

وقال مهنى، في بيان له، إن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالعمال هو تأكيد لدورهم وجهودهم نحو مسيرة العطاء والتعمير التي تشهدها البلاد، منذ وصول الرئيس السيسي لمقاليد الحكم، مؤكدًا أن الدولة المصرية والرئيس حريص على تعزيز حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، فهو يعي جيدًا كم الصعوبات التي يواجهها عمال وعاملات مصر.

وأكد مهني، أنه لا أحد ينكر دور عمال مصر، فهم يضربون المثل في الإخلاص والوطنية، مشيدًا بجهود عمال مصر ودورهم الوطني العظيم وحثهم على مواصلة جهود البناء، فهم ركيزة محورية في بناء الحضارة المصرية التي تنهض على سواعد عمال مصر، فهم يمثلون سواعد الوطن القوية.