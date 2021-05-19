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مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار

01:28 م الأربعاء 19 مايو 2021
مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء ، أن إنشاء الجامعة يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.​

مجلس الوزراء جامعة الابتكار إنشاء جامعة خاصة مدينة العاشر من رمضان

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