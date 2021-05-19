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"الأعلى للآثار": الانتهاء من دراسة ملف مؤقتي الباب السادس بالمجلس

12:02 ص الأربعاء 19 مايو 2021
"الأعلى للآثار": الانتهاء من دراسة ملف مؤقتي الباب السادس بالمجلس

الدكتور مصطفى وزيري

القاهرة - مصراوي:

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ والبالغ عددهم ٢٦٧ متعاقدا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٤١ من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.

كما انتهت الدراسة إلى إرجاء عدد ٥ لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد عدد ٢١ من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة.

ومن جانبه أكد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقد، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ عددهم ٧٣ متعاقد.

مصطفى وزيري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المجلس الأعلى للآثار

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