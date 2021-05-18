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الجمعة.. قطع المياه عن 3 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

06:59 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الجمعة.. قطع المياه عن 3 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة وهي: (أرض اللواء- ترعة المجنونة - بولاق الدكرور)، الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 21 مايو وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع بناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة؛ لربط خط المياه قطر 500مم المتواجد أسفل كوبري ناهيا أمام شارع المجنونة والمتعارض مع قواعد المحور.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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