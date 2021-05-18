تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قيادتنا خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

كتب- مصراوي:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، توجهت التنسيقية بالشكر والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وتابع البيان: ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذة المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتداد للتنمية في مصر.

وأكد البيان: كما تؤكد بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.​