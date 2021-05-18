Masrawy logo white

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قيادتنا خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

02:32 م الثلاثاء 18 مايو 2021
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قيادتنا خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب- مصراوي:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، توجهت التنسيقية بالشكر والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وتابع البيان: ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذة المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتداد للتنمية في مصر.

وأكد البيان: كما تؤكد بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.​

تنسيقية شباب الأحزاب القضية الفلسطينية القدس الرئيس عبد الفتاح السيسي

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع مشروعات "المنصورة الجديدة" ويشيد بجودة التنفيذ

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عوض تاج الدين يكشف حقيقة وجود سلالة مصرية لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا