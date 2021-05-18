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رئيس البرلمان الزيمبابوي يزور مجلس الشيوخ اليوم

01:02 م الثلاثاء 18 مايو 2021
رئيس البرلمان الزيمبابوي يزور مجلس الشيوخ اليوم

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في مكتبه اليوم الثلاثاء، في تمام الثانية ظهراً الوفد البرلماني الزيمبابوي رفيع المستوى الذي يزور مصر في برئاسة جاكوب ماديندا رئيس البرلمان الزيمبابوي.
وبحسب بيان، يضم الوفد شيبا شومبياوندا سفير زيمبابوى بالقاهرة، وتأتي الزيارة في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق الوفد البرلماني الزيمبابوي جاكوب ماديندا

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