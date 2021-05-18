Masrawy logo white

نقيب المحامين يصدر تنبيهًا بشأن اكتشاف شهادات ثانوية مزورة في الجدول العام

12:06 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
نقيب المحامين يصدر تنبيهًا بشأن اكتشاف شهادات ثانوية مزورة في الجدول العام

رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع، وجاء نص التنبيه كالتالي:

وقال عطية في بيان له: "فوجئت اليوم بعرض ثلاث ملفات بطلبات قيد بالجدول العام ــ ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة مزورة ."

وأضاف: "أهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله".

واختتم: "أملي كبير في الاستجابة إلى هذه النصيحة، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية".​

رجائي عطية نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب شهادات ثانوية مزورة

الخبر التالى:

بـ9 جلسات وتمثيل أزهري.. ننشر كواليس إقرار الصكوك السيادية في مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا