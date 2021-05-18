نقيب المحامين يصدر تنبيهًا بشأن اكتشاف شهادات ثانوية مزورة في الجدول العام

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع، وجاء نص التنبيه كالتالي:

وقال عطية في بيان له: "فوجئت اليوم بعرض ثلاث ملفات بطلبات قيد بالجدول العام ــ ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة مزورة ."

وأضاف: "أهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله".

واختتم: "أملي كبير في الاستجابة إلى هذه النصيحة، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية".​