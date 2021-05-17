وزيرا السياحة والطيران يبحثان مع رئيس "دبي للطيران" تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد عبيد:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، اليوم الإثنين، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، والذي يعقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري في دبي.

وهنأ الدكتور خالد العناني، خلال اللقاء، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على التنظيم والتجهيز الجيد للملتقى العربي للسياحة والسفر، مشيرًا إلى تجربة مصر والإمارات في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، وما قامت به الدولتان من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما، حيث تبنت الدولتان نهجًا وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة إلى بلادهما، في ظل تداعيات هذه الأزمة؛ حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

وأثنى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على نجاح فعاليات معرض السفر العربي ATM، وخروجه بصورة مشرفة تليق بدولة الإمارات.

وأضاف منار أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق، فضلًا عن التعاون المثمر بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة، حيث إن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات.

وأكد وزير الطيران أن مصر والإمارات اتخذتا العديد من الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين، وتم التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتَين الشقيقتَين بشكل آمن.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، بالوزيرَين المصريين معربًا عن حب الشعب الإماراتي لمصر وشعبها.​