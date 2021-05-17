33 مركزا.. ننشر خريطة أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا في القاهرة

كتب- محمد نصار:

تسعى وزارة الصحة والسكان لمنح لقاح فيروس كورونا المستجد لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

ويمكن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

وينشر مصراوي خريطة أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في أحياء محافظة القاهرة على النحو التالي: