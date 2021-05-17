رؤساء الهيئات البرلمانية بـ"الشيوخ": إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية

كتب- نشأت علي:

هاجم رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدام القوة الغاشمة تجاهه.

قال النائب حسام الخولي إنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة.

وأضاف الخولي: أعني ما أقول، ولا بد من ذكر فلسطين المحتلة وعدم اختصار الأمر في الاعتداء على قطاع غزة، ولا بد من تذكرة العالم أجمع باحتلال هذا الجزء الغالي من الأمة العربية والإسلامية.

وتابع النائب بأن الأجيال تتوارث أن فلسطين محتلة من كيان صهيوني غاشم، متعجبًا من المجتمع الدولي في ظل ما يشاهده هذا العالم أجمع من خلال شاشات التلفاز وما يحدث من هدم وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء على البنية التحية والمستشفيات، وحتى المباني التابعة للأمم المتحدة يتم الاعتداء عليها.

وطالب الخولي المجتمع الدولي بالتحرك السريع؛ لكبح جماح هذا العدوان الغاشم.

وطالب النائب أيضًا منظمات المجتمع الدولي بالتحرك ورصد كل ما يتم من اعتداءات وانتهاكات، مقدمًا التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني للصمود والدفاع عن أرضهم وعرضهم، وللقيادة السياسية التي أمرت بفتح معبر رفح بسرعة لاستقبال الحالات المصابة من الفلسطينيين؛ نتيجة هذا العدوان الغاشم.

وقال النائب محمد هيبة إن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ يدينون بشدة هذا العدوان الذي نتج عنه مقتل واستشهاد 197؛ منهم أكثر من 60 طفلًا.

وأشار هيبة إلى أن إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أنه في شهر رمضان المبارك تم انتهاك حرمة المسجد الأقصى وتم دهس الفلسطينيين وحرق أشجار الزيتون، وتم تهجير العديد منهم من منازلهم بحي الشيخ جراح، وهذا ترسيخ لنظام الفصل العنصري والقضاء على الهوية الفلسطينية ومنع أداء الصلاة بالمسجد الأقصى، ضاربةً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك تقوم بإنكار حق العودة والاعتقالات والانتهاكات على كل شكل ولون.

وتابع النائب: أحيي موقف القيادة السياسية ودور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان المستشار بهاء الدين أبو شقة الاعتداءات الإسرائيلية، قائلًا إنه باسمه وباسم حزب الوفد ندين تلك الهجمات البربرية الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل.