تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

10:45 ص الإثنين 17 مايو 2021
تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيًا اليوم، بعد أن سجلت القاهرة أمس 40 درجة والمناطق الجنوبية 42 درجة بسبب الرياح الجنوبية.

وأضاف الخبراء، أن تراجع الحرارة نتيجة دخول الهواء الشمالي النشط، مما أدى إلى تراجعها بشكل تدريجي.

وأكد الخبراء أنه بداية من اليوم يكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ٣٢ درجة،لكن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا؛ كما تنشط الرياح لتعطي شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس تستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 32 حتى 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 26 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 39 وحتى 41 درجة.​

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