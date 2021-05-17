برلماني يدعو لتحرك دولي وعربى وإسلامي لإدانة جرائم إسرائيل أمام الأمم المتحدة
كتب- نشأت علي:
دعا الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.
وأوضح "أبو العلا" في بيان صحفي، أنه بحسب القانون الدولي فإن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تخالف نظام روما، حيث تضمنت اعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل في إطار هجوم واسع النطاق، كما شملت جرائم قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منظمات المجتمع المدني لعمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، ويفضح استهدافهم للأطفال وفقًا لما تم في أكثر من واقعة، وأيضا تعرضهم لوسائل الإعلام لإخفاء وطمس الحقيقة عن أعين العالم مدعين أن دفاع الفلسطيني عن نفسه أرهاب والانتهاكات الاسرائلية والقتل والترويع والتهجير القسري دفاع عن نفس.
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