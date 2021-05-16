هل تصل القاهرة؟.. آخر تحركات عاصفة ترابية تضرب شمال الصعيد (صور)

كتب- أسامة علي:

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا أعلنت فيه آخر تطورات العاصفة الترابية التي تضرب شمال الصعيد حاليًا.

وبحسب هيئة الأرصاد، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أن العاصفة الترابية على شمال الصعيد، خاصة المنيا (كما هو موضح بالسهم) دخول الشماليات الغربية التي عملت على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وإلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية لن تصل القاهرة.​