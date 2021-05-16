درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 17 مايو
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترات الليل، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتابعت الهيئة أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الغد عبارة عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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