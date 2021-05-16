الأوقاف تعلن إطلاق برنامج إعداد شباب الوزارة للقيادة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات، وجميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح في بيان له، أنه تم الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي بوزارة الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق برنامج إعداد شباب الوزارة للقيادة سواء بديوان عام الوزارة، أم بالمديريات الإقليمية، أم بهيئة الأوقاف، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة.

وأشار إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.