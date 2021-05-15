ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

11:33 ص السبت 15 مايو 2021
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد أجواءً حارة نهارا على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا غدا الأحد، حيث تسجل 39 درجة على القاهرة بعد أن كانت 34 درجة اليوم، وهذا الارتفاع سيكون لمدة يوم واحد فقط.

وتابع الخبراء، أنه من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة بداية من الاثنين لتعود وتسجل 33 و34 درجة وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف نهاية الأسبوع.

وأوضح الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأكد الخبراء أن درجة الحرارة العظمى يتم تسجيلها خلال فترة الظهيرة، لذلك يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا يصاب بإجهاد الحرارة.

الطقس الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة

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