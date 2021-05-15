آخرها وقف التعامل مع محمد سامي.. 3 قرارات مهمة لـ"المتحدة" بشأن موسم دراما رمضان
كتب- مينا غالى:
اتخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بموسم دراما رمضان خلال الشهر الكريم، وما تلاه في العيد بشأن تداعيات الأعمال الفنية.
ويستعرض "مصراوي" تلك القرارات التي جاءت على النحو التالي:
1- أعلنت المتحدة وقف مسلسل "الملك" الذي كان مقررًا عرضه في رمضان من بطولة الفنان عمرو يوسف عن قصة حياة الملك أحمس، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان، وهو ما حدث بالفعل.
2- أصدرت أسرة مسلسل موسي بيانًا عبر الشركة المتحدة، تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للإساءة إلى رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل، وأكدت أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.
2- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، والذي قام بتأليف وإخراج مسلسل نسل الأغراب خلال شهر رمضان.
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