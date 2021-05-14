11 نصيحة.. تعرف على كافة الإرشادات والتعليمات الخاصة بـ العدادات مسبوقة الدفع

كتب ــ محمد صلاح:

تعكف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية التوسع وإحلال العدادات مسبقة الدفع بديلة للعدادات التقليدية والميكانيكية لما تمثله من سهولة ويسر على المواطنين وعدم وجود شكاوى متعلقة باستخدامها.

وحرصا من "مصراوى " على تقديم المعلومات الصحيحة المتعلقة بكيفية وطرق التعامل مع العدادات مسبقة الدفع لتجنب الوقوع فى أخطاء أو مشاكل، نستعرض فيما يلى الخطوات التى يجب اتخاذها وتطبيقها عند تركيب عداد مسبق دفع جديد:

1- التأكيد على الفنيين المتخصصين أثناء تركيب العداد وضع بطاقة المشترك بالداخل للتأكد من تطابق الكود وعمل الكارت بشكل جيد.

2 _ عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3_ ألا تتجاوز رسوم العميل الحد المسموح به في العداد، مما يؤدي إلى استنفاد الرصيد.

4_ عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

5_ يتم وضع الكارت على العداد قبل التحميل وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية تحميلها.

6_ يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع البطاقة على العداد للتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

7_ لا تختار اليوم الأول من كل شهر للشحن وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الشحن.

8_ الاعتماد على توفير المصابيح الكهربائية حول المنزل لتقليل استهلاك الكهرباء.

9_ لا تترك الأجهزة متصلة بالمنزل أبدًا لتقليل الاستهلاك.

10_ لاختبار سلامة عداد الكهرباء ، يجب فصل كافة جميع الأجهزة الكهربائية وقراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

11_ عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء حفاظا على الاستهلاك.