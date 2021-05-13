خلال دقائق.. ظاهرة فلكية استثنائية تشهدها الكعبة المشرفة

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مكة المكرمة أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو 2021 تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية استثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10:08 صباحا بتوقيت جرينتش)، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89,54,41 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لحدوثها نهارا والشمس في قمة إشراقها، وبالتالي لا تحظى غالباً الدول العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

وأوضح أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابق "(تقريبا)" لخط عرض مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

وتابع: بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرا أن يكون الميل مطابقاً تماما مع عرض الكعبة المشرفة فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة ، ورغم أن هذا مقدار صغير إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.

ويتحرك كوكب الزهرة حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائما قريبا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد، فهذا يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذان الكوكبان إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.​