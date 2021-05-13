بالصور.. محافظ البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور

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البحيرة - أحمد نصرة:

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع التوبة بمدينة دمنهور.

رافق المحافظ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف وتناولت فضل الثواب الكبير الذي أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بالفرحة بالعيد، وأهمية إطعام الطعام وإفشاء السلام، وقيام الليل، وصلة الارحام مؤكدًا على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين مشيرا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

عقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم.​