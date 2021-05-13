بالصور.. محافظ البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور

08:48 ص الخميس 13 مايو 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

البحيرة - أحمد نصرة:

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع التوبة بمدينة دمنهور.

رافق المحافظ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف وتناولت فضل الثواب الكبير الذي أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بالفرحة بالعيد، وأهمية إطعام الطعام وإفشاء السلام، وقيام الليل، وصلة الارحام مؤكدًا على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين مشيرا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

عقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم.​

محافظ البحيرة عيد الفطر صلاة العيد البحيرة

الخبر التالى:

فيديو.. عشرات المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في جامع عمرو بن العاص
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا