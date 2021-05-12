إيبارشيات بالكنيسة القبطية تقرر إلغاء حضور الشعب بالقداسات خلال فترة الخماسين المقدسة



كتب- مينا غالى:

أعلن الأنبا إكليمندس، أسقف شرق مدينة نصر ومدينة الأمل وألماظة، اقتصار القداسات بكنائس الإيبارشية على كهنة المنطقة فقط، مع اكتفاء الجنازات وكذلك الأفراح بكاهن واحد فقط مع حضور 20 فردا في الجنازات و30 في الأفراح.

وأكد أسقف شرق مدينة نصر، أن تلك الإجراءات تأتي في فترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، والتي تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة.

وفترة الخماسين المقدسة هي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

وأعلنت مطرانية الجيزة، إلغاء حضور الشعب بجميع القداسات حتى آخر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت مطرانية الجيزة في بيان لها، إنه طبقا لتعليمات الأنبا ثيؤدوسيوس، ونظرا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا الفترة الحالية؛ تقرر إلغاء حضور الشعب بجميع القداسات حتى آخر مايو. وتابع البيان: وبناءً عليه فإن جميع الحجوزات بدءا من غدٍ لاغية.

وعلقت كنيسة القديسَين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر الإسكندرية، جميع الصلوات حتى نهاية شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت كنيسة القديسين بسيدي بشر، في بيان لها: نظرا للوضع الصحي والوبائي الصعب الذي تمر به البلاد وتزايد أعداد الإصابات بصورة مفزعة، مما يمثل خطورة علي صحة أبنائنا وأحبائنا شعب الكنيسة وكذلك عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم إصابتهم أو ظهور أعراض مرضية عليهم، ومن منطلق مسئوليتنا أمام الله، وبالرجوع إلى الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه، وبموافقة الآباء كهنة الكنيسة بالإجماع تقرر الآتي:

تعليق جميع الصلوات ابتداءً من يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 إلى نهاية شهر مايو علي أن يتم تقييم الموقف في نهاية المدة المحددة.

تصلي الكنيسة قداس واحد يوم الاحد من كل أسبوع بحضور آباء الكنيسة ومعلم الكنيسة فقط.

يستمر طقس المعمودية بواقع معمودية واحدة فقط يوم الأحد ويتم الترتيب مسبقا مع مكتب الخدمة.

صلوات الإكليل تصلي بحضور كاهن واحد و 40 فرد علي الأكثر مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامة بكامل الالتزام بدون استثناء.

صلوات الجناز تصلي بحضور كاهن واحد ويقتصر الحضور علي أهل المنتقل فقط.

تعتذر الكنيسة عن استقبال رحلات خلال الفترة الحالية علي أن يسعدنا زيارتكم فور تحسن الأوضاع الصحية.