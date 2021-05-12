الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي للتهنئة بعيد الفطر

09:19 م الأربعاء 12 مايو 2021
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس السيسي والملك سلمان

كتب يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

وتبادل خادم الحرمين الشريفين، مع الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وبركة وسلام.

الرئيس السيسي الملك سلمان العاهل السعودي

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