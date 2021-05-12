الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي للتهنئة بعيد الفطر
كتب يوسف عفيفي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.
وتبادل خادم الحرمين الشريفين، مع الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وبركة وسلام.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان