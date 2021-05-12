احتفالات ثقافية وفنية على "يوتيوب" بمناسبة عيد الفطر المبارك

القاهرة- (أ ش أ):

تبث وزارة الثقافة على قناتها على (يوتيوب) احتفالات ثقافية وفنية تستمر على مدار 6 أيام، احتفالاً بعيد الفطر المبارك وحرصاً علي التواصل الدائم مع الجمهور، وذلك بهدف نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن البرنامج الفني سيبدأ باحتفالية فنية تحمل عنوان ليلة العيد يشارك فيها خمسة من نجوم الطرب المصري هم أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم.

وفي أول أيام عيد الفطر، يعرض فى السادسة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل حسين رياض يليه فى السابعة مساء مسرحية الأطفال الأراجوز وفى العاشرة مساء يبث حفل للمغربية جنات.

وتتواصل العروض ثانى أيام عيد الفطر، حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان كمال يس يليه فى السابعة مساء حفل للنجم مدحت صالح، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية عفريت لكل مواطن تأليف لينين الرملى إخراج محمد أبو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى، عبلة كامل، حسن حسين، ثريا حلمي.

أما ثالث أيام عيد الفطر يبث في التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبدالسلام وبطولة علي الحجار، انغام احمد رزق، سامي مغاوري.

ويتواصل البث الأحد 16 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان عزت العلايلي، وفي التاسعة مساء حفل لأمير الغناء العربى هانى شاكر، تعقبه مسرحية السبنسة تأليف سعد الدين وهبة وإخراج سعد اردش بطولة سميحة أيوب، فردوس حسن، احمد الجزايرلي.

وفي الإثنين 17 مايو يذاع في التاسعة مساء حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، يعقبه فى العاشرة مساء إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى والتى استضافت النجم عادل إمام.