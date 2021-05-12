وفاة الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

11:47 ص الأربعاء 12 مايو 2021
وفاة الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور محمد حسن العزازي

كتب- مصراوي:

نعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.

وقال خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "فقدنا واحدًا من أكفأ الأساتذة التربويين خلقًا وعلمًا ومن أخلص الرجال الذين أفنوا حياتهم في محراب العلم بعطائه المستمر وعلى مدى سنوات طويلة قضاها يعمل بجد واجتهاد وتركيز من أجل الارتقاء بالتعليم داخل الجامعة".

وأضاف الطوخي: "هذا ليس جديدًا على الدكتور العزازي فهو ينتمي إلى جيل العظماء الذين يعملون في صمت وبعيداً عن الأضواء من أجل خدمة العلم والارتقاء به".

محمد حسن العزازي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفاة الدكتور محمد العزازي

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