بالفيديو.. صلاة التراويح الأخيرة برمضان من مسجد عمرو بن العاص

10:36 م الثلاثاء 11 مايو 2021
بالفيديو.. صلاة التراويح الأخيرة برمضان من مسجد عمرو بن العاص

صلاة التراويح

كتب- محمد عبدالناصر:

أدى المصلون، صلاة التراويح الأخيرة بشهر رمضان، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدًا الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية.

ونقل مصراوي بثا مباشرا من مسجد عمرو بن العاص لصلاة التراويح، مع حضور المئات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المفتي في بيان اليوم الثلاثاء، أن بعد غدٍ الخميس 13 مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.

صلاة التراويح مسجد عمرو بن العاص شهر رمضان

الخبر التالى:

بالأسماء.. تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:فقدان فيديو الواقعة وتضارب أقوال الشهود والمتهمين.. 8 أسباب لغلق قضية "فيرمونت"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا