بالفيديو.. صلاة التراويح الأخيرة برمضان من مسجد عمرو بن العاص
كتب- محمد عبدالناصر:
أدى المصلون، صلاة التراويح الأخيرة بشهر رمضان، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدًا الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية.
ونقل مصراوي بثا مباشرا من مسجد عمرو بن العاص لصلاة التراويح، مع حضور المئات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المفتي في بيان اليوم الثلاثاء، أن بعد غدٍ الخميس 13 مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
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