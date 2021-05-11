بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شوال (عيد الفطر 2021)

05:58 م الثلاثاء 11 مايو 2021
بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شوال (عيد الفطر 2021)

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا دكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11-14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3-17 دقيقة.​

دار الإفتاء المصرية عيد الفطر هلال شهر شوال شهر رمضان

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