قومي حقوق الإنسان يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة

01:00 م الثلاثاء 11 مايو 2021
قومي حقوق الإنسان يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مستمر وممنهج تستوجب أهمية سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن المطلب الأساسي والعاجل هو أن تسارع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها لسرعة اتخاذ الآليات الواجبة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

واختتم المجلس بيانه بالقول إن استمرار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ما هي إلا تداعيات لاستمرار الاستعمار الاستيطاني نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على مدار أكثر من خمسين عاما.

المجلس القومي لحقوق الإنسان انسحاب إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس

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