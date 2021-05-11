وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر

11:32 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- داليا شبل:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. بحسب بيان صحفي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

كما أكد الوزير على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.​

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