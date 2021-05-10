حدث في 8 ساعات| أسعار تراخيص البناء في المدن.. وحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، موعد استطلاع هلال عيد الفطر، والأسعار الكاملة لاستخراج ترخيص بناء جديد في المدن، ومجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: